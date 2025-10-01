Bild: взрывы и выстрелы раздались в Мюнхене

Фото: 123RF/lukassek

На севере Мюнхена раздались взрывы и выстрелы, есть погибшие, сообщает RT со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, мужчина заминировал родительский дом взрывными устройствами, после чего поджег его и покончил с собой. На месте происшествия обнаружены два мужских тела. Отмечается, что все указывает на то, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Ранее в Великобритании, в городе Суиндон, произошел взрыв на складе в промышленной зоне. Правоохранители эвакуировали жителей районов, которые расположены рядом с промзоной, а также призвали людей закрыть окна и не приближаться к месту инцидента из соображений безопасности. Очевидцы рассказали, что в момент взрыва ощущалось, как затряслись дома.

