Уголовное дело возбуждено после взрыва в доме в Алчевске
Фото: ТАСС/Евгений Мартынов
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва в жилом доме в городе Алчевске в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, допрашивать жильцов дома и свидетелей происшествия, а также сотрудников управляющей компании. Помимо этого, сотрудники СК изъяли документацию и назначили необходимые судебные экспертизы.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 7-м этаже жилого дома в Алчевске в ночь на 13 октября. В результате частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля дома.
Из-за случившегося два человека погибли. Спасатели также эвакуировали из здания жильцов, 10 из них направили в пункты временного размещения.
По предварительным данным, причиной ЧП является утечка газа. Из-за произошедшего в Алчевске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Все необходимые службы перешли на усиленный режим работы.
