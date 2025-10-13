Уголовное дело возбуждено после взрыва в доме в Алчевске

Фото: ТАСС/Евгений Мартынов

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва в жилом доме в городе Алчевске в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, допрашивать жильцов дома и свидетелей происшествия, а также сотрудников управляющей компании. Помимо этого, сотрудники СК изъяли документацию и назначили необходимые судебные экспертизы.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 7-м этаже жилого дома в Алчевске в ночь на 13 октября. В результате частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля дома.

Из-за случившегося два человека погибли. Спасатели также эвакуировали из здания жильцов, 10 из них направили в пункты временного размещения.

По предварительным данным, причиной ЧП является утечка газа. Из-за произошедшего в Алчевске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Все необходимые службы перешли на усиленный режим работы.

