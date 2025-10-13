Тело одного из погибших извлекли из-под завалов дома в Алчевске

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Сотрудники МЧС России по Луганской Народной Республике (ЛНР) извлекли из-под завалов многоквартирного дома в городе Алчевске тело мужчины, погибшего в результате взрыва, сообщает ТАСС.

На месте ЧП работают около 30 спасателей и 6 единиц техники, а также следователи.

В ночь на 13 октября в доме на улице Гмыри вспыхнул пожар. Два человека погибли, остальных жильцов эвакуировали в пункты размещения.

Позже стало известно, что причиной возгорания послужил взрыв. В здании частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля.

В связи со инцидентом в Алчевске ввели режим ЧС. Все городские службы перевели на усиленный режим работы, а для разбора завалов привлекли спецтехнику.