Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 10 человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на месте продолжаются поисковые работы. Пять человек госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Двое пострадавших перевезены в ожоговый центр, еще двое – в областную клиническую больницу № 1. Одна женщина находится в городской больнице Копейска, сейчас она не подлежит транспортировке.

Губернатор добавил, что к настоящему моменту пожар ликвидирован, идет обследование территории. На место разбора завалов прибыла группа Уральского учебного спасательного центра. Помимо этого, организована работа психологической службы МЧС РФ, привлечены 10 специалистов.

В Копейском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Будут установлены все обстоятельства случившегося. При этом Текслер подчеркнул, что об атаке БПЛА речи не идет.

"Мои искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Будет оказана помощь, обязательно поддержим в это непростое время", – отметил губернатор.

Взрыв на предприятии произошел вечером в среду, 22 октября. По данным СМИ, в момент инцидента в цехе работали свыше 20 человек. Причиной могло стать нарушение технологического процесса.

