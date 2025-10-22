Взрыв произошел на предприятии в Копейске

телеграм-канал Baza

Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. В результате инцидента есть погибшие, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, на место ЧП прибыли все оперативные службы, также развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет.

Ранее в Ставрополе при взрыве неустановленного устройства пострадала женщина. Предварительно, она получила осколочные ранения.

Спустя время подозреваемого в совершении преступления задержали. В оперативных службах рассказали, что взрывное устройство он принес на улицу Серова, еще один источник утверждал, что взрывчатка находилась в детской коляске. В настоящее время задержанный находится на допросе.