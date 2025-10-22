22 октября, 22:31Происшествия
Взрыв произошел на предприятии в Копейске
По его словам, на место ЧП прибыли все оперативные службы, также развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет.
Ранее в Ставрополе при взрыве неустановленного устройства пострадала женщина. Предварительно, она получила осколочные ранения.
Спустя время подозреваемого в совершении преступления задержали. В оперативных службах рассказали, что взрывное устройство он принес на улицу Серова, еще один источник утверждал, что взрывчатка находилась в детской коляске. В настоящее время задержанный находится на допросе.
