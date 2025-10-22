Форма поиска по сайту

22 октября, 21:53

Происшествия
ТАСС: задержан подозреваемый во взрыве в Ставрополе

Фото: телеграм-канал Mash

Подозреваемый во взрыве в Ставрополе задержан, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

По словам собеседника агентства, он принес взрывное устройство на улицу Серова. В настоящее время задержанный находится на допросе.

В свою очередь, источник RT рассказал, что подозреваемый во взрыве положил взрывчатку в детскую коляску. Также рассматривается версия о причастности представителей Украины.

О взрыве в Ставрополе стало известно вечером 22 октября. В результате ЧП женщина получила ранения.

В оперативных службах указали, что гражданская инфраструктура не пострадала. Место инцидента оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов.

Теракты предотвращены в синагогах Красноярского и Ставропольского края

