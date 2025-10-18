Завод в Стерлитамаке выплатит компенсации семьям погибших при взрыве

Фото: телеграм-канал Baza

Предприятие "Авангард" в Стерлитамаке, где произошел взрыв, окажет меры поддержки и выплатит компенсации семьям погибших. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

"Самое главное – это, конечно, люди. К сожалению, три человека погибли, все женщины, в их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети", – написал он.

По словам главы республики, пять человек находятся в больнице. Их перевезут в Уфу. При этом состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

"Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты", – подчеркнул Хабиров.

Взрыв произошел вечером 17 октября в одном из цехов предприятия. Там провели эвакуацию персонала. Мэрия взяла ситуацию на контроль, а городская больница переведена на особый режим работы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью.

