17 октября, 18:55Происшествия
Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе Стерлитамака
Фото: телеграм-канал Baza
Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Башкирии.
В настоящее время гражданину оказывается необходимая медпомощь, уточнили в ведомстве. На месте ЧП также продолжают дежурить три бригады скорой помощи.
Вместе с тем на фоне произошедшего городская больница Стерлитамака начала работать в особом режиме, добавили в Минздраве.
О взрыве в одном из цехов "Авангарда" стало известно вечером 17 октября. В результате здание получило серьезные повреждения.
Известно о нескольких пострадавших, но точное количество не уточняется. К месту ЧП были направлены все службы и ведомства, а мэрия взяла ситуацию на контроль.