Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе Стерлитамака

Фото: телеграм-канал Baza

Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Башкирии.

В настоящее время гражданину оказывается необходимая медпомощь, уточнили в ведомстве. На месте ЧП также продолжают дежурить три бригады скорой помощи.

Вместе с тем на фоне произошедшего городская больница Стерлитамака начала работать в особом режиме, добавили в Минздраве.

О взрыве в одном из цехов "Авангарда" стало известно вечером 17 октября. В результате здание получило серьезные повреждения.

Известно о нескольких пострадавших, но точное количество не уточняется. К месту ЧП были направлены все службы и ведомства, а мэрия взяла ситуацию на контроль.