Взрыв произошел в цехе предприятия "Авангард" в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал Baza

В одном из цехов производства "Авангард" в Стерлитамаке произошел взрыв, сообщили в пресс-службе администрации башкирского города.

На месте работают все службы и ведомства. В мэрии отметили, что ситуация находится на контроле. Кроме того, жителей города призвали не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Глава Башкирии Радий Хабиров в телеграм-канале сообщил, что в результате ЧП есть пострадавшие, им оказывается помощь. Сотрудники производства были эвакуированы. Само здание, по его словам, получило серьезные повреждения.

Ранее в жилом доме в городе Алчевске ЛНР произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля дома. Из-за случившегося погибли два человека.

Причиной ЧП могла стать утечка газа. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты осматривали место происшествия, допрашивали жильцов дома и свидетелей происшествия, а также сотрудников управляющей компании.

