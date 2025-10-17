Уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Уголовное дело возбудили в Башкирии после взрыва на заводе в Стерлитамаке, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, а также сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. Проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, городская клиническая больница, куда доставляют пострадавших, открыла горячую линию для обращений граждан по вопросам состояния пациентов, сообщили в телеграм-канале администрации города.

Взрыв, повлекший серьезные разрушения, произошел в одном из цехов предприятия "Авангард" вечером 17 октября. Там была проведена эвакуация. Мэрия взяла ситуацию на контроль, а городская больница Стерлитамака была переведена в особый режим.

В настоящий момент известно о восьми пострадавших, троих доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, два других пациента – в среднем и легком.

