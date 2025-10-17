Трех человек достали из-под завалов после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал Baza

Трех пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Все доставлены в городскую больницу, где им оказывается медицинская помощь. Один из них, по словам руководителя ведомства, находится в тяжелом состоянии. Состояние двух других оценивается как среднее и легкое.

По информации администрации Стерлитамака, под завалами остаются пять человек, передает ТАСС. Как уточнил глава города Эмиль Шаймарданов в телеграм-канале, всего пострадали восемь человек. Данные подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров.

Взрыв, повлекший серьезные разрушения, произошел в одном из цехов "Авангарда" вечером 17 октября. После произошедшего среди сотрудников предприятия была проведена эвакуация.

На месте ЧП продолжают работать все службы и ведомства, а также дежурят три бригады скорой помощи. Мэрия взяла ситуацию на контроль, а городская больница Стерлитамака была переведена в особый режим.