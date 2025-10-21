Возгорание произошло на кровле ДК пищевого комбината в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "МЧС Липецкой области"

Возгорание произошло на кровле Дома культуры пищевого комбината в городе Грязи Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров, не допустив распространения огня.

Никто из местных жителей не пострадал. В ликвидации возгорания были задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники.

Ранее предприятие по производству автомасел загорелось в подмосковном Пушкине. Огонь охватил чердачное помещение.

К тушению возгорания были привлечены 60 сотрудников МЧС и 20 единиц спецтехники. Вскоре огонь удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.