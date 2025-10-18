Три человека погибли в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал "Короче, Стерлитамак"

Три человека погибли в результате взрыва на заводе "Авангард" в башкирском Стерлитамаке, заявил ТАСС премьер-министр республики Андрей Назаров.

"Все (люди из-под завалов. – Прим. ред.) извлечены", – уточнил он.

Всего пострадали 9 человек, их госпитализировали. Четверо из них ушли домой, еще пятеро, по данным на утро 18 октября, оставались в медучреждении, добавил Назаров.

Взрыв произошел вечером 17 октября в одном из цехов предприятия. Там провели эвакуацию персонала. Мэрия взяла ситуацию на контроль, а городская больница переведена на особый режим работы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью.