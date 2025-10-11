Форма поиска по сайту

02:25

Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал Baza

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой пятиэтажке в Сосновоборске Красноярского края. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что возгорание уже удалось локализовать. Причины пожара пока не установлены.

Пожар площадью 2 тысячи квадратных метров произошел в жилом доме в Сосновоборске в ночь на 11 октября. Возгорание началось в одной из квартир. К тушению огня привлекаются 58 человек и 18 единиц техники МЧС.

Огонь быстро распространился на крышу здания. Двести человек самостоятельно эвакуировались из жилого дома.

Новости регионов: крупный пожар потушили в Екатеринбурге

