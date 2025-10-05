Робот-пылесос стал причиной пожара в доме в Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел из-за робота-пылесоса в Щигровском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось в частном доме в селе Рождественское. Хозяева заметили сильное задымление и, до прибытия пожарных, закрыли окна и двери, чтобы ограничить доступ воздуха и замедлить распространение огня.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 13-й пожарно-спасательной части МЧС России. Они быстро ликвидировали возгорание, которое успело охватить площадь в два квадратных метра. Огонь повредил пол и мебель, а стены покрылись копотью.

"По оценке специалистов Госпожнадзора, предварительная причина – аварийный режим работы робота-пылесоса", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС России, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

