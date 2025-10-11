Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Красноярском крае

Фото: Главное Управление МЧС России по Красноярскому краю

Пожар площадью 2 тысячи квадратных метров произошел в жилом доме в Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что возгорание началось в одной из квартир. К тушению огня привлекаются 58 человек и 18 единиц техники МЧС.

Ранее пожар произошел из-за робота-пылесоса в Щигровском районе Курской области. Возгорание случилось в частном доме в селе Рождественское. Хозяева заметили сильное задымление и, до прибытия пожарных, закрыли окна и двери, чтобы ограничить доступ воздуха и замедлить распространение огня.

Еще одно возгорание случилось на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. Пожар носил техногенный характер. Спецслужбы сразу приступили к ликвидации огня.