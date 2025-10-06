Площадь источника задымления на полигоне в Приморье составила 3,5 тысячи "квадратов"

Фото: depositphotos/My_inspiration

Площадь источника задымления на горящем в Приморье ТБО составляет около 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приморского экологического оператора.

Также отмечается, что на полигоне есть открытое горение, продолжаются работы по его локализации. Кроме того, на полигон завозят грунт четырьмя единицами техники и восемью машинами подрядчиков. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября.

Ранее в Главном управлении МЧС по Приморью сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание на площади около 1 тысячи квадратных метров на территории владивостокского ТБО.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили несколько очагов огня и потушили один из них на площади около 10 квадратных метров.



