06 октября, 05:24Происшествия
Пожар произошел на полигоне ТБО в Приморье
Пожарные ликвидируют возгорание на площади около 1 тысячи квадратных метров на территории владивостокского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморью.
В ведомстве уточнили, что прибывшие на вызов пожарные обнаружили несколько очагов огня и ликвидировали один из них на площади около 10 квадратных метров.
Из-за отсутствия проездов пожарные не смогли подобраться к остальным очагам, для их ликвидации привлекли тяжелую технику экологического оператора.
