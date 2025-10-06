Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 05:24

Происшествия

Пожар произошел на полигоне ТБО в Приморье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные ликвидируют возгорание на площади около 1 тысячи квадратных метров на территории владивостокского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморью.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на вызов пожарные обнаружили несколько очагов огня и ликвидировали один из них на площади около 10 квадратных метров.

Из-за отсутствия проездов пожарные не смогли подобраться к остальным очагам, для их ликвидации привлекли тяжелую технику экологического оператора.

Ранее пожар в здании на Волгоградском проспекте в Москве был локализован на площади 700 квадратных метров. При этом во время возгорания произошло частичное обрушение кровли на площади 200 квадратных метров. Для ликвидации пожара было задействовано свыше 70 специалистов и 24 единицы техники.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика