Пожар произошел на полигоне ТБО в Приморье

Пожарные ликвидируют возгорание на площади около 1 тысячи квадратных метров на территории владивостокского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморью.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на вызов пожарные обнаружили несколько очагов огня и ликвидировали один из них на площади около 10 квадратных метров.

Из-за отсутствия проездов пожарные не смогли подобраться к остальным очагам, для их ликвидации привлекли тяжелую технику экологического оператора.

