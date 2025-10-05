Пожар в здании на юго-востоке Москвы локализован на площади 700 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в здании на Волгоградском проспекте в Москве локализован на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, во время возгорания произошло частичное обрушение кровли на площади 200 "квадратов".

На месте случившегося задействованы более 70 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее пожарные спасли пять человек при пожаре в жилом доме на Пушкинской улице в Москве. В квартире на четвертом этаже загорелись личные вещи и мебель. Огнеборцам удалось спасти людей, среди которых был ребенок, из соседних квартир и с нижележащих этажей.

Из горящей квартиры пожарные эвакуировали одного человека, его незамедлительно передали медикам. Однако позже он погиб.

