04 октября, 18:23

Происшествия

Пять человек спасены при пожаре в жилом доме на Пушкинской улице в Москве

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожарные спасли пять человек при пожаре в жилом доме на Пушкинской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в квартире на четвертом этаже загорелись личные вещи и мебель. Огнеборцам удалось спасти людей, среди которых был ребенок, из соседних квартир и с нижележащих этажей. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали одного человека, его незамедлительно передали медикам. Однако позже он погиб.

Пожар ликвидировали 30 специалистов и 8 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС России, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

происшествияпожаргород

