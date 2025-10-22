Форма поиска по сайту

22 октября, 23:47

Происшествия

Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в Копейске

Фото: телеграм-канал Baza

Нарушение технологического процесса могло послужить причиной взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник правоохранительных органах региона.

По информации агентства, в момент взрыва в цехе на смене работали свыше 20 человек.

Также в данный момент на месте происшествия работают специалисты МЧС РФ по повышенному номеру сложности пожара.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел вечером в среду, 22 октября. Глава региона Алексей Текслер сообщил, что на место прибыли все оперативные службы.

По его данным, всего при взрыве погибли 4 человека. В свою очередь ТАСС сообщил еще о пяти пострадавших, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также Текслер изначально заявил, что версия прилета БПЛА по предприятию не подтверждается.

