22 октября, 23:47Происшествия
Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в Копейске
Фото: телеграм-канал Baza
Нарушение технологического процесса могло послужить причиной взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник правоохранительных органах региона.
По информации агентства, в момент взрыва в цехе на смене работали свыше 20 человек.
Также в данный момент на месте происшествия работают специалисты МЧС РФ по повышенному номеру сложности пожара.
Взрыв на предприятии в Копейске произошел вечером в среду, 22 октября. Глава региона Алексей Текслер сообщил, что на место прибыли все оперативные службы.
По его данным, всего при взрыве погибли 4 человека. В свою очередь ТАСС сообщил еще о пяти пострадавших, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также Текслер изначально заявил, что версия прилета БПЛА по предприятию не подтверждается.