22 октября, 23:27

Происшествия

Пять человек получили ранения при взрыве в Копейске

Пять человек пострадали в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

В данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Подробная информация о полученных ранениях не приводится.

О взрыве в Копейске стало известно вечером в среду, 22 октября. На место происшествия прибыли все оперативные службы города. Администрация города развернула работу оперативного штаба.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы города. Угрозы местным жителям и объектам инфраструктуры нет.

При этом Текслер подчеркнул, что в настоящее время версия прилета дрона не подтверждается.

