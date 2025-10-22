Четыре человека погибли при взрыве в Копейске

Фото: телеграм-канал Mash

Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Алексей Текслер.

По его данным, еще несколько человек пострадали. В настоящее время версия прилета БПЛА не подтверждается.

О взрыве в Копейске стало известно вечером 22 октября. Текслер утверждал, что на место происшествия прибыли все оперативные службы, также развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет.

Кроме того, в Ставрополе пострадала женщина в результате взрыва неустановленного устройства. Подозреваемого в совершении преступления задержали, он находится на допросе. По информации оперативных служб, он принес взрывчатку на улицу Серова.