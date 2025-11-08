Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 ноября, 12:56

Происшествия

Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа под Тулой

Фото: телеграм-канал "Тула Жесть"

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения подъезда дома в поселке Куркино Тульской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Кроме того, из-под завалов вытащили одного человека. На месте ЧП продолжают работу 90 спасателей и 25 единиц техники, уточнили в областном управлении МЧС РФ.

Взрыв бытового газа, после которого обрушился подъезд жилого дома, прогремел 8 ноября. Пострадали 4 человека, среди них оказались сотрудники газовой службы, которые проводили работы в здании. При этом источник в правоохранительных органах утверждал, что травмы получили 5 человек.

Эвакуированы 10 жильцов. Также в школе № 1 работает пункт временного пребывания.

происшествиярегионы

Главное

