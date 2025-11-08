Число пострадавших при обрушении подъезда дома под Тулой выросло до трех

Фото: телеграм-канал Mash

Число пострадавших при обрушении подъезда в Куркине Тульской области выросло до трех, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Все они направлены в Ефремовскую районную больницу", – уточнил он.

Всего эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников. В пункте временного пребывания в школе № 1 организовано горячее питание.

"Необходимая помощь оказывается", – заверил Миляев.

Взрыв бытового газа, после которого обрушились подъезд дома, кровля и перекрытия двух этажей, произошел утром 8 ноября. Спасатели разбирают завалы и проводят поисковые работы на месте ЧП. Для этих целей привлекли 21 единицу техники и 63 человека.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.