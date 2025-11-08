Поисковые работы начались на месте обрушения подъезда дома под Тулой

Фото: телеграм-канал "Тула Жесть"

Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ на месте обрушения подъезда дома в поселке Куркино Тульской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Привлечены 21 единица техники и 63 специалиста. К месту ЧП направлены дополнительные силы и средства, уточнили в ведомстве.

О взрыве бытового газа стало известно утром 8 ноября. В результате инцидента в здании частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля, перекрытия 2-го и 3-го этажей. Для жителей организован пункт временного пребывания.

Пострадали 2 человека, они госпитализированы в Ефремовскую больницу с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.