Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 09:52

Происшествия

Поисковые работы начались на месте обрушения подъезда дома под Тулой

Фото: телеграм-канал "Тула Жесть"

Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ на месте обрушения подъезда дома в поселке Куркино Тульской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Привлечены 21 единица техники и 63 специалиста. К месту ЧП направлены дополнительные силы и средства, уточнили в ведомстве.

О взрыве бытового газа стало известно утром 8 ноября. В результате инцидента в здании частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля, перекрытия 2-го и 3-го этажей. Для жителей организован пункт временного пребывания.

Пострадали 2 человека, они госпитализированы в Ефремовскую больницу с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Взрыв прогремел возле троллейбусной остановки у военной части в Ставрополе

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика