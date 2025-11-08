РИА Новости: число пострадавших при обрушении дома в Тульской области выросло до 5

Фото: телеграм-канал Mash

Число пострадавших при взрыве бытового газа в доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области выросло до 5, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Трое госпитализированы, двоим оказана помощь на месте", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что серьезные травмы получили мужчина и женщина, при этом детей среди раненых нет.

В областной прокуратуре ТАСС рассказали, что пострадали 4 человека. Среди них – двое сотрудников газовой службы, которые проводили работы в здании по вызову из-за запаха газа.

Обрушение подъезда дома произошло 8 ноября после взрыва бытового газа. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, которые разбирают завалы и проводят поисковые работы. Всего привлекли 21 единицу техники и 63 специалиста.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что трое пострадавших находятся в Ефремовской районной больнице. Еще 10 жильцов были эвакуированы, они находятся у родственников.