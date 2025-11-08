Людей нет под завалами обрушившегося подъезда дома в Тульской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"

Под завалами обрушившегося подъезда дома в поселке Куркино Тульской области нет людей, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Погибших также нет. Пострадавших четверо – они госпитализированы. Состояние здоровья пострадавших держим на контроле", – написал он.

Жильцы двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться в квартиры после подачи газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации этим уже занимаются, подчеркнул глава области.

"Поврежденный подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению", – добавил он.

Утром 8 ноября в многоквартирном доме в Куркине произошел взрыв бытового газа. Среди пострадавших – сотрудники газовой службы, которые в момент ЧП находились в здании. Эвакуированные жильцы в данный момент находятся у родственников.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Кроме того, в школе № 1 открыли пункт временного пребывания. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.