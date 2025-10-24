Медики стабилизировали состояние пострадавших после взрыва в Копейске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске, рассказал в телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, сейчас медики делают все, чтобы пациенты скорее пошли на поправку.

"Напомню, что шесть человек госпитализированы, пять из них в тяжелом состоянии. По двум пациентам – маме и дочери – решается вопрос о транспортировке в Москву", – отметил глава региона.

Кроме того, 23 пациента лечатся амбулаторно.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел вечером 22 октября. После этого в цеху началось возгорание, которое спустя время удалось потушить.

В результате происшествия погибли 12 человек, еще 29 пострадали. В настоящий момент уточняется местонахождение 11 человек. Семьям погибших завод выплатит по 10 миллионов рублей.

По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса. Было возбуждено уголовное дело.