Уголовное дело возбуждено после взрыва на предприятии в Копейске

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Копейске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Уточняется, что дело заведено по статье 217 ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Следователи и криминалисты продолжают проводить необходимые действия для установления всех обстоятельств происшествия. Также они назначили судебные экспертизы и осматривают место происшествия, работают с потерпевшими и свидетелями.

Взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 5 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пожарные ликвидировали возгорание, а спасатели начали разбирать завалы. По предварительной версии, причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности во время технологического процесса в цеху.

