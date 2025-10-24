Число пострадавших при взрыве в Копейске увеличилось до 29 человек

Фото: телеграм-канал "Подслушано Копейск"

Число пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 29 человек, сообщил в телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что все они получают медицинскую помощь. Шесть человек госпитализированы, состояние пяти оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие наблюдаются амбулаторно.

Текслер добавил, что в настоящий момент подтверждена гибель 12 человек. Кроме того, уточняется местонахождение 11 человек.

Взрыв на городском предприятии прогремел вечером 22 октября. После этого в цеху началось возгорание, которое удалось потушить спустя время.

По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса. Было возбуждено уголовное дело. В связи со случившимся 24 октября объявили в Челябинской области днем траура.

