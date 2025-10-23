СК возбудил уголовное дело о теракте после взрыва в Луганске

Фото: ТАСС/Александр Река

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после взрыва в Артемовском районе Луганска, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Луганской Народной Республике (ЛНР).

Уточняется, что дело расследуется в рамках статей 205, 222.1 и 223.1 ("Террористический акт", "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" соответственно). Следователями уже назначен ряд экспертиз, включая взрывотехническую.

ЧП произошло в Луганске 23 октября. В результате пострадали два человека – мужчина и женщина.

Уточнялось, что мужчина лишился ноги. Скорая доставила его в республиканскую клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Женщина получила травмы средней тяжести.

