23 октября, 12:46
Два человека пострадали при взрыве в Луганске
Фото: телеграм-канал Mash
Взрыв произошел в Луганске. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
В результате пострадали два человека – мужчина и женщина.
Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что мужчина лишился ноги. Скорая доставила его в республиканскую клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
При этом женщина получила травмы средней тяжести, указала Пащенко. Она добавила, что в настоящий момент оба пострадавших находятся в операционной.
Ранее женщина получила осколочные ранения при взрыве неустановленного устройства в Ставрополе. По данным СМИ, ЧП произошло в микрорайоне 204-й квартал. Гражданская инфраструктура не получила повреждений.
Спустя время был задержан подозреваемый в совершении взрыва. По предварительным данным, он принес взрывное устройство на улицу Серова и положил его в детскую коляску. Также рассматривается версия о причастности к случившемуся представителей Украины.
