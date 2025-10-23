Два человека пострадали при взрыве в Луганске

Фото: телеграм-канал Mash

Взрыв произошел в Луганске. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В результате пострадали два человека – мужчина и женщина.

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что мужчина лишился ноги. Скорая доставила его в республиканскую клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

При этом женщина получила травмы средней тяжести, указала Пащенко. Она добавила, что в настоящий момент оба пострадавших находятся в операционной.

Ранее женщина получила осколочные ранения при взрыве неустановленного устройства в Ставрополе. По данным СМИ, ЧП произошло в микрорайоне 204-й квартал. Гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Спустя время был задержан подозреваемый в совершении взрыва. По предварительным данным, он принес взрывное устройство на улицу Серова и положил его в детскую коляску. Также рассматривается версия о причастности к случившемуся представителей Украины.