20 октября, 09:18

Происшествия
Axios: снаряд разорвался над кортежем вице-президента США Вэнса

Фото: AP Photo/Gregory Bull

Над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Калифорния преждевременно разорвался снаряд. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Axios.

Инцидент произошел во время военной демонстрации, посвященной 250-летию Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне.

По данным СМИ, взрыв произошел над трассой Interstate-5. Осколки повредили автомобиль калифорнийского дорожного патруля, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении большой подлодки с наркотиками на пути в США. На борту судна находились четверо наркотеррористов. По словам президента США, двое из них были убиты, а двое выживших будут депортированы для уголовного преследования в свои страны – Эквадор и Колумбию.

происшествияполитиказа рубежом

