Британские СМИ высмеяли неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру

Фото: x.com/adamstoon1

Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру на украинского президента Владимира Зеленского, высмеивающую его поездку в Вашингтон, которая не принесла Киеву ожидаемых результатов.

На рисунке Зеленский изображен в антураже своих вечерних видеообращений, одетый в футболку с надписью "Я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку".

Встреча президента Украины и американского лидера Дональда Трампа прошла в Белом доме 17 октября. СМИ указывали, что американский президент во время "прямой и честной" беседы дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.

Трамп также выразил надежду, что завершить украинский конфликт получится без поставок Tomahawk. Затем СМИ сообщали, что американский лидер "сломал" стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что Вашингтон вернется на "тропу войны" с Россией.