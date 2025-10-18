Медведев: поставки оружия Украине продолжатся, несмотря на отказ США по Tomahawk

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Поставки оружия Украине будут продолжаться, несмотря на отказ США передавать ракеты Tomahawk, сообщил в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", – заявил Медведев.

Политик отметил, что президент США Дональд Трамп "удачно поиграл в Tomahawk в свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение". По его мнению, американский лидер завершил эту "партию в лучших традициях", сославшись на нехватку ракет для собственных нужд.

"Надо признать, что пока Трамп достаточно тверд в позиции: "Это не моя война, во всем виноват маразматик Б(айден)", – заявил Медведев.

Однако, по его словам, даже "маразматик" был против отправки "дальнобойного оружия бандеровцам".

В Белом доме 17 октября прошла встреча лидера Украины Владимира Зеленского и Трампа. СМИ указывали, что американский президент во время "прямой и честной" беседы дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.

Трамп также выразил надежду, что завершить украинский конфликт получится без поставок Tomahawk. Затем СМИ сообщали, что американский лидер "сломал" стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что Вашингтон вернется на "тропу войны" с Россией.