Зеленский опоздал на встречу с Трампом на 20 минут

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский опоздал на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме на 20 минут. Ее начало было запланировано на 13:00 по местному времени (20:00 по Москве. – Прим. ред.).

Как сообщает пул Белого дома, представители СМИ собрались у резиденции в ожидании украинского главы, который в это время, предположительно, находился через дорогу от места переговоров. После его прибытия журналисты оценили внешний вид Зеленского, который снова выбрал черный костюм и рубашку.

Трамп перед встречей заявил о своей уверенности в готовности России к урегулированию ситуации вокруг Украины, уточнив, что сможет убедить Владимира Путина разрешить конфликт.

Также он раскрыл свое намерение обсудить с украинским коллегой телефонный разговор с российским президентом.

"Вы знаете, у нас вчера был большой разговор с президентом Путиным, мы поговорим об этом", – отметил глава Белого дома.

Трамп согласился принять Зеленского в Овальном кабинете после серии звонков последнего, в ходе которых обсуждалась возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Данный вопрос в том числе поднимался во время разговора американского лидера и Путина, который подчеркнул, что использование данного оружия не изменит ход боевых действий, но ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

СМИ утверждали, что после последнего заявления Трамп изменил свою позицию по поставкам ракет Tomahawk, выразив готовность вести конструктивный разговор с Россией в ущерб интересам Украины.