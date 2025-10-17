Bloomberg: Трамп изменил позицию по Tomahawk для Киева после разговора с Путиным

Фото: depositphotos/barselona_dreams

Американский лидер Дональд Трамп изменил позицию по поставкам ракет Tomahawk Украине после беседы с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Теперь глава Белого дома настроен на конструктивный разговор в ущерб интересам Украины, уверены журналисты. По их мнению, таким образом Трамп демонстрирует, что не склонен передавать Киеву ракеты.

Американский и российский лидеры провели телефонный разговор в четверг, 16 октября. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после этого анонсировала встречу высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона на следующей неделе. За ней последуют переговоры президентов США и России.

В свою очередь, Трамп назвал разговор с Путиным "очень продуктивным". По его словам, во время телефонного звонка удалось достичь "огромного прогресса". Он уточнил, что большая часть его беседы с президентом РФ была посвящена перспективам торговли между странами после завершения конфликта на Украине.

Также президенты во время разговора затронули тему Ближнего Востока. Кроме того, российский лидер поблагодарил первую леди Меланью Трамп за ее вклад в воссоединение украинских детей с их семьями. Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Помимо этого, Трамп и Путин коснулись темы поставок Киеву ракет Tomahawk, а также предстоящей встречи главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент РФ указал, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесет существенный ущерб отношениям между странами.

Спустя время глава Белого дома рассказал, что его личная встреча с Путиным состоится в венгерском Будапеште. Точной даты при этом он не назвал.