Трамп 17 октября встретится с Зеленским за обедом и улетит во Флориду

Фото: depositphotos/actionsports

Глава Белого дома Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, а после отправится во Флориду. Это следует из расписания президента США на пятницу, 17 октября.

Согласно графику, в 13:00 по местному времени (20:00 по московскому. – Прим. ред.) украинский лидер приедет в Белый дом. Его встреча с президентом США состоится за закрытыми дверями в формате обеда. Через два часа Трамп поедет во Флориду.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп планирует принять Зеленского в Белом доме. Журналисты выяснили, что этому решению предшествовала серия звонков украинского лидера президенту США, в ходе которых обсуждались вопросы возможных поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

Спустя время Трамп заявил, что Зеленский на встрече попросит его о поставках ракет Tomahawk. Он также признался, что "разочарован" темпом украинского урегулирования, несмотря на "очень хорошие" отношения с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что считает, что они "остаются такими".

