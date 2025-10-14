Трамп заявил, что Зеленский попросит его о поставках ракет Tomahawk

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский попросит США о поставках ракет Tomahawk в пятницу, 17 октября, заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем.

"Все хотят Tomahawk. У нас много Tomahawk. Вам нужны в Аргентине?" – сказал Трамп.

Лидер США признался, что "разочарован" темпом украинского урегулирования, несмотря на "очень хорошие" отношения с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что считает, что они "остаются такими". При этом Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине.

Ранее Трамп говорил, что почти принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине, но он планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать ракеты.

Россия, в свою очередь, призвала США "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок. Замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что использование этих ракет будет означать "качественное изменение обстановки".

Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщал, что американские власти планируют сделать "крупное заявление" о поставках оружия Украине в среду, 15 октября.

Политик также обратил внимание на необходимость усиления военной поддержки Киева странами Южной Европы, особенно в рамках спецпрограммы PURL, которая предусматривает покупку американского вооружения за счет европейских государств.

