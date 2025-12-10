Киев внес в базу "Миротворца" 25 детей из России

Фото: 123RF.com/scherbinator

25 детей из России попали в базу украинского сайта "Миротворец". Соответствующие данные указаны на самом ресурсе.

Даты рождения детей – с 2016 по 2022 годы. Карточки с персональными данными юных россиян появились на ресурсе 9 и 10 декабря. Утверждается, что дети якобы покушались на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также сознательно "нарушили государственную границу".

Ранее в базу "Миротворца" попала трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Авторы экстремистского ресурса обвинили ее в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "поддержке СВО".

В перечне также появились и российские футболисты Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Александр Ширко, а также директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Василий Иванов. Спортсмены внесены в перечень из-за матча с российскими военными.

