Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 09:12

Политика

Киев внес в базу "Миротворца" 25 детей из России

Фото: 123RF.com/scherbinator

25 детей из России попали в базу украинского сайта "Миротворец". Соответствующие данные указаны на самом ресурсе.

Даты рождения детей – с 2016 по 2022 годы. Карточки с персональными данными юных россиян появились на ресурсе 9 и 10 декабря. Утверждается, что дети якобы покушались на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также сознательно "нарушили государственную границу".

Ранее в базу "Миротворца" попала трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Авторы экстремистского ресурса обвинили ее в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "поддержке СВО".

В перечне также появились и российские футболисты Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Александр Ширко, а также директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Василий Иванов. Спортсмены внесены в перечень из-за матча с российскими военными.

Читайте также


политика

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика