Актер Колокольников внесен в список угроз нацбезопасности Украины

Фото: ТАСС/ЕРА/ALLISON DINNER

Российский актер Юрий Колокольников, известный по ролям в фильме "Довод" и сериале "Игра престолов", внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Причиной внесения артиста в перечень стал тот факт, что Колокольников снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России.

Ранее в этот же список включили российского комика Азамата Мусагалиева. По мнению Киева, он поддерживал действия России и лично Владимира Путина, а также выступил на концерте в Донецкой Народной Республике в 2023 году, исполнив юмористическую патриотическую песню.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского режиссера Никиту Михалкова. В карточке режиссера указывалось, что статус разыскиваемого был присвоен ему еще в марте 2022 года.

