СБУ объявила в розыск режиссера Никиту Михалкова

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российский режиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск на территории Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ).

В карточке режиссера на сайте СБУ сказано, что статус разыскиваемого присвоен ему в марте 2022 года. Кроме того, Михалков был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее СБУ объявила в розыск российского блогера Дмитрия Пучкова (известен как Гоблин. – Прим. ред.). Вдобавок Пучков заочно приговорен Винницким городским судом к 10 годам заключения. Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также в базу "Миротворца" был внесен режиссер Сарик Андреасян. Его обвиняют в якобы нарушении украинской границы и незаконной деятельности в Крыму.