СБУ объявила в розыск блогера Дмитрия Пучкова

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского блогера Дмитрия Пучкова (известен как Гоблин. – Прим. ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Пучков был объявлен в розыск 9 июля 2024 года. На сайте СБУ он числится как лицо, которое скрывается от досудебного расследования.

При этом россиянин заочно приговорен Винницким городским судом к 10 годам заключения. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и "пропаганде агрессивной войны", уточняет агентство со ссылкой на украинские СМИ.

Кроме того, в 2023 году блогер оказался в санкционном списке украинского Совета национальной безопасности и обороны. Это произошло из-за его деятельности, которая, по мнению местных властей, представляет угрозу нацбезопасности Украины. Также Пучков включен в список российских деятелей из различных сфер, создающих "угрозу национальной безопасности" государства.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск блогера Акима Апачева. Мужчина назвал данное действие со стороны ведомства формальностью. При этом, обратил внимание блогер, он также находится в базе экстремистского сайта "Миротворец". Однако почему в розыск его объявили только сейчас, Апачев не знает.