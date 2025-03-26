26 марта, 17:22Политика
СБУ предъявила заочное обвинение телеведущему Владимиру Соловьеву
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщается в телеграм-канале украинского ведомства.
Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, включая якобы посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду вооруженных действий.
Ранее СБУ также заочно выдвинула обвинения против российского актера Ивана Охлобыстина по трем уголовным статьям. Уточнялось, что он стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины, поддержке СВО и прославлении солдат Вооруженных сил РФ.
Позже Киев объявил в розыск телеведущего Бориса Корчевникова, обвинив его в аналогичных якобы проступках, а также в незаконном пересечении границы.