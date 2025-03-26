СБУ предъявила заочное обвинение телеведущему Владимиру Соловьеву

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщается в телеграм-канале украинского ведомства.

Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, включая якобы посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду вооруженных действий.

Ранее СБУ также заочно выдвинула обвинения против российского актера Ивана Охлобыстина по трем уголовным статьям. Уточнялось, что он стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины, поддержке СВО и прославлении солдат Вооруженных сил РФ.

Позже Киев объявил в розыск телеведущего Бориса Корчевникова, обвинив его в аналогичных якобы проступках, а также в незаконном пересечении границы.

