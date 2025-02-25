Shaman в ответ на обвинения СБУ заявил, что служит России

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Исполнитель Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) прокомментировал заочное обвинение в оправдании агрессии против Украины, которое предъявила ему Служба безопасности страны (СБУ).

"Что на это можно ответить? Служу России!" – высказался певец в беседе с "Газетой.ру".

О предъявлении ему соответствующих обвинений стало известно 25 февраля. СБУ считает, что певец признает действия России правомерными, а также обвиняет его в "глорификации" представителей Вооруженных сил РФ.

При этом ранее Shaman был включен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Решение о его внесении в этот перечень было принято министерством культуры и информполитики страны.

