На Украине будут заочно судить певицу Таисию Повалий

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Певицу Таисию Повалий будут заочно судить на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры страны.

"Направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной Партии регионов. <...> Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живет в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", – уточнили в ведомстве.

На Украине Повалий обвиняют в том, что она поддерживает Россию и Владимира Путина.

Осенью прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины сообщил о решении изъять автомобиль, недвижимость, права на музыку и слова певицы. Повалий лишили звания народной артистки Украины в 2015 году. Также СБУ заочно ей предъявила обвинения по трем статьям УК страны. По данным ведомства, певица демонстрировала свою пророссийскую позицию.