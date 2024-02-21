Киев заочно приговорил Дениса Майданова к 15 годам колонии за песню "Сарматушка"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певец и депутат Госдумы Денис Майданов получил на Украине 15 лет лишения свободы за песню "Сарматушка", которую он написал в соавторстве с политиком Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает телеканал "360".

Вместе с тем украинский суд решил конфисковать имущество Майданова.

Депутат уточнил, что в РФ вышло много песен, которые воспевают армию. "Сарматушку" депутат решил посвятить Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН).

Рогозин прислал текст Майданову, который увидел в нем перспективу. В результате певец дописал припев и сочинил музыку, говорится в статье. Композицию выпустили 17 декабря 2022 года – в день РВСН.

"Во-первых, хотелось поддержать наши РВСН, во-вторых – сказать идиотам на той стороне, что лишний раз с Россией с позиции силы разговаривать бесполезно. Кто-то там закричал: "Майданов грозит ядерным оружием". Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят", – сказал он.

По его словам, "Сарматушка", помимо прочего, была выпущена для поднятия духа россиян. В свою очередь, ракетчики и создатели ракетного комплекса "Сармат" поблагодарили артиста после выхода композиции.

Майданов добавил, что граждан Украины и сторонников западных государств "вздыбил" текст песни.

Ранее суд заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам колонии. Украинская сторона обвинила его в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны. Пушилина приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества, добавили в офисе генпрокурора.

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