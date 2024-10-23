Суд Украины изымет имущество и права на песни певицы Таисии Повалий

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) изымет автомобиль, недвижимость, права на музыку и слова певицы Таисии Повалий, которая обвиняется в стране в коллаборационизме.

На сайте ВАКС сообщается, что "коллегия судей удовлетворила исковое заявление Минюста к народной артистке Украины и применила к нему санкцию". Одно из украинских изданий написало, что речь идет о Повалий.

ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы певицы:



автомобиль BMW X5;

семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 гектара;

жилой дом общей площадью 442,8 квадратного метра;

домовладение общей площадью 101 "квадрат";

имущественные права на музыку и слова девяти песен;

три устройства отечественного производства для отстрела патронов.

Повалий лишили звания народной артистки Украины в 2015 году. Также СБУ заочно ей предъявила обвинения по трем статьям УК страны. Еще до начала СВО певица демонстрировала свою пророссийскую позицию.

Ранее певец и депутат Госдумы Денис Майданов получил на Украине 15 лет лишения свободы за песню "Сарматушка", которую он написал в соавторстве с политиком Дмитрием Рогозиным. Также украинский суд решил конфисковать имущество Майданова.

По словам исполнителя, украинцев и сторонников западных государств "вздыбил" текст песни, посвященный Ракетным войскам стратегического назначения России.