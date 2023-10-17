СБУ обвинила главу ЛНР Леонида Пасечника в коллаборационизме

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное обвинение в коллаборационизме главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одно из управлений СБУ.

На Украине Пасечнику грозит до 10 лет лишения свободы за проведение выборов в Нарсовет ЛНР и других органов республики, а также за вступление в должность главы Луганской Республики.

Ранее в его адрес уже выдвигались обвинения в действиях против конституционного строя и территориальной целостности Украины, в частности из-за проведения в сентябре 2022 года референдума о вхождении ЛНР в состав России.

Сам политик уже не раз заявлял, что не боится санкций Киева. С 2014 года он состоял в местном ополчении, затем был назначен министром госбезопасности ЛНР.

В 2018 году он одержал победу на выборах главы республики, а 23 сентября 2023 года был единогласно переизбран депутатами Народного совета ЛНР еще на 5 лет.